Ex mercato comunale di Bolzaneto, la Lega insiste: "Parco giochi per bambini e spazio verde" - Genova 24

Genova. Parco giochi per bambini in uno spazio verde: è la proposta su cui spinge la Lega in Comune e Municipio Val Polcevera in merito alla riqualificazione della struttura dell’ex mercato comunale di Bolzaneto. “Un progetto ambizioso per la riqualificazione dell’area è stato posto all’attenzione dell’amministrazione”, commenta la consigliera comunale Sonia Paglialunga.

“A seguito di decisione di giunta l’immobile è stato riconsegnato alla direzione del Patrimonio per valutare la fattibilità di un parcheggio con un’area verde e un’area giochi per bambini – spiega Paglialunga -. Come Lega ci siamo interessati all’argomento, attraverso un Articolo 54, per avere il quadro che vada incontro alla decisione di giunta stessa. L’idea era piaciuta a tutti; un segnale per ricostruire, riqualificare, e fare servizi che attualmente mancano”.

“Questo spazio era stato già oggetto di una discussione municipale che aveva visto la votazione unanime di un documento condiviso – precisa il capogruppo in Municipio Alessio Bevilacqua -. Nel 2018 la cittadinanza si attivò con una raccolta firme e anche come gruppo consiliare del Municipio assieme alla collega Luciana Macera nel 2020 avanzammo delle proposte specifiche alla giunta comunale, in sintonia con quelle promosse dal quartiere portando inoltre altre possibili idee che vanno incontro ad altre richieste pervenuteci della delegazione”.

“Mi è stato risposto che la ristrutturazione di questo immobile è già finanziata per un importo di un milione di euro e che in questo momento si sta definendo un progetto di fattibilità, nel mentre si potranno discutere e condividere insieme le destinazioni d’uso dell’opera. Personalmente continuerò a interessarmi e a seguire la vicenda, assieme ai colleghi dei gruppi di Comune e Municipio per il bene dei residenti della Val Polcevera”, conclude Paglialunga.