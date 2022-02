Eutanasia, la Consulta dice no al referendum: “Non rispecchia i diritti minimi della Costituzione” - Genova 24

Italia. Il referendum sull’eutanasia è stato etichettato come “inammissibile” e bocciato dalla Corte Costituzionale. Non sono bastate le oltre 1,2 milioni di firme raccolte dall’associazione Coscioni, che vede nel tesoriere Marco Cappato il volto simbolo della battaglia.

Dopo circa 2 ore di discussione accesa, i 15 giudici della Consulta riuniti in camera di consiglio si sono espressi in modo negativo.

“A seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”, si legge nelle motivazioni al “no” riportate da Ansa.

“Si tratta di una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo. Una brutta notizia per la democrazia − ha dichiarato lo stesso Cappato − proseguiremo con altri strumenti: come con Piergiorgio Welby e Dj Fabio, andremo avanti con disobbedienza civile, faremo ricorsi. Eutanasia legale contro eutanasia clandestina”.