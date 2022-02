Cogorno. È finita male la gita di un escursionista a Capenardo, frazione di Cogorno nell’entroterra del Tigullio.

L’uomo è caduto sul sentiero e in suo soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e i militi del 118 di Lavagna.

È successo intorno alle 13.00. Secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi, ma nella caduta avrebbe battuto la testa e per questo è stato disposto comunque il trasporto in ospedale.

Notizia in aggiornamento