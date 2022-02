Erzelli, Toti: “Per il nuovo ospedale del ponente contiamo di assegnare le opere nel 2023” - Genova 24

Genova. “I tempi di realizzazione dell’ospedale di Erzelli sono piuttosto lunghi, non siamo ancora in fase di progettazione, ma arriveremo alla definizione degli strumenti e del progetto nel corso della primavera per poi nell’autunno prossimo realizzare i progetti propedeutici alle gare, per poi andare ad assegnare le opere nel 2023 e poi verosimilmente un altro quadriennio per la realizzazione”.

A fornire un cronoprogramma per il nuovo “ospedale del ponente”, comprensivo di polo tecnologico avanzato, è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto a margine del convegno Italia Domani, per fare il punto sugli investimenti del Pnrr sul territorio. Tra gli ambiti sostenuti dal piano c’è, appunto, anche la Sanità.

Toti ricorda anche che grazie al governo e con gli ultimi stanziamenti ha consentito di andare a gara per il trasferimento a Erzelli della facoltà di Ingegneria: “Un obbiettivo che si perseguiva da una decina d’anni ed è finalmente a portata di mano”, conclude Toti. Questo grazie ai 150 milioni stanziati per il complesso trasloco.

Altri 300 milioni sono quelli legati al Recovery fund, appunto: l’obiettivo è realizzare sulla collina nel ponente genovese il primo Irccs del Paese a carattere tecnologico, con la messa a sistema delle eccellenze che stanno trovando la propria collocazione privilegiata in quel luogo, a partire proprio dalla Scuola politecnica dell’Università di Genova fino al Center for human technologies dell’Istituto italiano di tecnologia, al Cnr e alle grandi aziende come Esaote, Leonardo Supercomputing e Liguria Digitale.