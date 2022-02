Elisoccorso notturno e chiusura del tunnel delle Ferriere, arriva la risposta del prefetto - Genova 24

Genova. Non solo il tunnel delle Ferriere chiuso per 40 giorni, ma nuovi cantieri notturni sulla A12 con tanto di chiusure e stop al traffico. Questa la notizia comunicata qualche giorno fa dal sindaco di Cicagna Marco Limoncini, che in una lettera al prefetto ha messo in allarme le istituzioni per una situazione decisamente a rischio per i cittadini della Fontanabuona.

Oggi, come fa sapere il sindaco Limoncini, è arrivata la risposta da parte del Prefetto Franceschelli. Nella lettera si fa riferimento al sopralluogo dei vigili del fuoco, avvenuto lo scorso 15 febbraio, presso l’ex distributore di carburante IP, tra la galleria Taviani e la località Ferriere (Lumarzo), area indicata come possibile punto di atterraggio dell’elisoccorso. Area che non è stata tuttavia ritenuta idonea.

Pertanto i vigili del fuoco hanno individuato un’altra area, non lontano dal distributore, a sud della SS 225. Ma questa seconda area, affinché possa essere considerata del tutto idonea, sicura e agibile deve essere sottoposta a bonifica e potatura degli alberi.

Così il Prefetto, nella lettera inviata ai sindaci di Cicagna, Davagna, Lumarzo e San Colombano Certenoli invita gli enti ad attivarsi per rendere agibile lo spiazzo.

Ma il sindaco Limoncini sottolinea: “In riscontro alla nota ricevuta in data odierna, ringraziando per la pronta risposta, si precisa che il problema contingente riguarda anche il tema del soccorso in orari notturni con elisoccorso che non vede ancora la sua attivazione nonostante siano già state omologate alcune piste di atterraggio”.

E continua: “Tale servizio, infatti, dovrebbe avviarsi dal prossimo mese di giugno, intervenuta però la chiusura del Traforo Bargagli-Ferriere, alla quale si aggiungono problematiche dovute ai cantieri sulla rete Autostradale, ipotizzando anche possibili chiusure dei collegamenti in orari notturni, limitando e penalizzando ulteriormente i collegamenti con la rete ospedaliera genovese, si chiede di anticipare l’attivazione di tale servizio al fine di garantire eventuali soccorsi di emergenza”.