Elisabetta Ricci nominata coordinatrice di Noi con l'Italia per l'area del Tigullio occidentale - Genova 24

Roma. “Oggi a Roma assieme al Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa ho incontrato Elisabetta Ricci, consigliera comunale di Noi con l’Italia nel comune di Rapallo”.

“Nello spirito di valorizzare tutte le realtà territoriali e considerato l’impegno profuso in questi mesi, abbiamo deciso di chiedere alla nostra consigliera di assumere la responsabilità di coordinatrice per l’area Tigullio occidentale, lavorando in tandem con il nostro coordinatore provinciale”.

“A nome di tutta la comunità di Noi con l’Italia, le faccio i migliori auguri di buon lavoro”. Lo dichiara Maurizio Lupi, Presidente di Noi con l’Italia.