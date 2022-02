Edilizia, definito il nuovo prezzario regionale della Liguria - Genova 24

Genova. Si è riunita oggi in Regione la commissione istituzionale per completare il prezzario regionale 2022. Dopo l’ok espresso dalla giunta il 30 dicembre scorso, Regione Liguria, insieme alle categorie, componenti la stessa commissione, ha organizzato un confronto con altre regioni per definire uno schema coerente con la situazione attuale e per evitare rincari anomali.

“Il prezzario è un tema tecnico, ma delicato e importante per imprese, lavoratori, cittadini e per gli stessi comuni che sono in prima linea negli appalti pubblici – ha detto l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola – sono molto soddisfatto del lavoro fatto in modo sinergico e collaborativo con tutte le realtà interessate”.

“Oggi la Liguria si può dire sia all’avanguardia nella metodologia e nella strategia per strutturare un prezzario regionale attuale e soprattutto condiviso e concordato con tutto il territorio. Siamo soddisfatti anche perché questo nostro ruolo è riconosciuto anche a livello nazionale. Infatti nella commissione tecnica che si è costituita con il Ministero delle Infrastrutture e che prevede tre componenti, uno è della Liguria, in segno di riconoscimento per un piccolo territorio come il nostro, della sua organizzazione e delle sue competenze”, conclude Scajola