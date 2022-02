E' morto il 19enne coinvolto nell'incidente di giovedì sera a Rivarolo: i suoi organi saranno donati - Genova 24

Genova. Si chiamava Michele Dervishaj e non aveva ancora 20 anni il ragazzo coinvolto in un incidente a Rivarolo, giovedì sera. Il ragazzo è spirato ieri sera all’ospedale San Martino dov’era ricoverato in condizioni disperate dal giorno dello schianto. La famiglia del giovane ha acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi.

La tragedia – l’ennesima che riguarda un mezzo a due ruote, e il quinto incidente mortale in città dall’inizio dell’anno – si era verificata in via Rivarolo all’angolo con via Lanza, davanti al grande parcheggio del supermercato Aumai.

Un bollettino di guerra sulle strade cittadine. Il 3 febbraio un ragazzo appena 18enne, Marco Santeustanio, aveva perso la vita sul suo scooter.

Lo scorso 7 gennaio a San Fruttuoso un ragazzo di 24 anni, Wenhan Cheng, era morto investito da uno scooter mentre attraversava la strada praticamente sotto casa. L’impatto terribile, probabilmente dovuto alla forte velocità con cui viaggiava il mezzo, che ha scaraventato il corpo del ragazzo decine di metri avanti.

Un ciclista di 45 anni residente a Ceranesi, Valerio Parodi, era morto travolto da un camion lo scorso 10 gennaio, a Bolzaneto, travolto da un tir sul ponte Ponte Divisione Alpina Cuneense.

E poi il tragico incidente mortale di via San Felice, a Molassana, avvenuto lo scorso 29 gennaio, dove a perdere la vita è stato Gabriele Biasi, 39enne di Struppa, caduto con il suo 125 mentre tornava a casa, e schiantatosi su un muretto a bordo strada.

Lo schianto di via Rivarolo. Poco prima delle 21 di giovedì Michele era caduto dalla sua moto andando a finire contro un muro per motivi ancora non del tutto chiariti dalla polizia locale anche se, secondo i rilievi e a quanto evidenziato dalle telecamere di sorveglianza del quartiere, ci sarebbero almeno altre due auto coinvolte.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, immediati, visto che alcuni militi della Croce Rosa si trovavano in zona per un altro servizio, il ragazzo era già incosciente.