È morto a 67 anni il meteorologo Achille Pennellatore, il re delle previsioni marine - Genova 24

Sanremo. È morto la scorsa notte all’età di 67 anni, compiuti il 23 gennaio, Achille Pennellatore, meteorologo originario dell’estremo Ponente, molto noto in tutta la Liguria e in particolare tra i naviganti che ogni giorno ascoltavano le sue previsioni. A darne notizia è il quotidiano online Riviera24, con la cui redazione collaborava.

Per quasi 40 anni, dalla torretta di Portosole, Pennellatore ha informato i pescatori e i diportisti, avvertendoli puntualmente delle condizioni del mare e del vento. Ormeggiatore, oltre che esperto meteorologo, da Portosole si è congedato a inizio 2018, quando è andato in pensione.

Sposato con Marisa Martini dal 19 maggio del 1979, da decenni con la moglie e i due figli, Diego e Giada, Achille Pennellatore detto Kiki viveva a Sanremo, in strada San Romolo a due passi dal santuario della Madonna della Costa, ma non ha mai dimenticato Bordighera, la città in cui è nato e ha vissuto.

A consultarlo non erano solo i pescatori e gli amministratori locali, che lo chiamavano per sapere quando organizzare le manifestazioni all’aperto. Un episodio noto, balzato alle cronache nazionali, era accaduto nel 1997 quando a volere una sua consulenza era stato nientemeno che il più volte campione del mondo di Formula Uno Michael Schumacher. All’epoca il mitico Schumi correva per la Ferrari e doveva affrontare il grand prix di Montecarlo. Era stato Pennellatore a consigliargli di montare i pneumatici da pioggia: “Fidati, pioverà”. C’era il sole, quel giorno, ma ad un certo punto, durante la gara, iniziò a piovere forte, molto forte. Gli avversari del ferrarista dovettero correre ai ripari, alcuni scivolarono sulla pista, altri raggiunsero i pit-stop. Schumacher volò dritto al podio e vinse il gran premio: una vittoria rimasta nella storia.