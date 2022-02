E-mail dalla "polizia locale di Genova" per pagare la multa? Attenzione, è una truffa - Genova 24

Genova. La notifica di un’infrazione al codice della strada, con tanto di codice del verbale e richiesta del pagamento della sanzione amministrativa: nel testo del messaggio, lo stemma della polizia locale di Genova, a rendere il tutto ancora più credibile e quindi ingannevole.

È il tentativo di truffa che, in questi giorni, sta interessando alcuni malcapitati cittadini (genovesi e non), che si sono ritrovati nella propria casella di posta elettronica l’avviso proveniente dall’indirizzo fake di una sedicente Polizia Locale di Genova (polizialocalegenova@ddns.net), con la notifica del verbale e il link per pagare la contravvenzione, che rimanda a un sito internet ingannevole.

Sono già 7 le segnalazioni del tentativo di truffa che i destinatari hanno prontamente inoltrato alla polizia locale genovese (quella vera). Alcuni di loro hanno immediatamente fiutato che qualcosa non quadrasse perché, essendo residenti in altre regioni e non avendo mai transitato a Genova, risultava alquanto improbabile aver commesso una qualsiasi infrazione al codice della strada nel territorio del capoluogo ligure.

Sul fatto sono in corso accertamenti. Si invitano i cittadini che hanno ricevuto o riceveranno messaggi di posta elettronica non inviati da canali certificati come la pec (ossia i canali utilizzati dalla polizia locale per le comunicazioni ufficiali), a non effettuare alcun pagamento e a contattare la polizia locale per segnalare l’accaduto.