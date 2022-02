Due genovesi nell'organo nazionale che studierà il piano vaccinale per i prossimi tre anni - Genova 24

Genova. Ci sono anche due professionisti genovesi, unici in Liguria, nel primo board ministeriale del Nitag, massimo organo consultivo nazionale in tema di prevenzione vaccinale che ieri si è riunito per la prima volta. Si tratta di Carmelo Gagliano, dirigente delle professioni sanitarie di Asl 3 e presidente dell’ordine degli infermieri di Genova, e Roberto Rosselli, responsabile dell’area professioni prevenzione di Asl 3.

Il Nitag (National immunization technical advisory group) è il terzo istituito presso il ministero della Salute (i primi due hanno avuto vita breve) e dovrà fornire supporto tecnico alla definizione delle politiche vaccinali in tutta Italia. Tra le sue missioni ci sarà la stesura di una proposta di piano nazionale triennale di vaccinazione che tenga conto anche (ma non solo) degli effetti della pandemia di Covid-19 rispetto all’interno impianto di prevenzione a livello globale.

Il gruppo dovrà anche fornire specifiche raccomandazioni e pareri sul monitoraggio dell’incidenza delle malattie infettive, sullo studio dei fenomeni di rifiuto o diffidenza verso la vaccinazione per migliorare le coperture, su modifiche o integrazioni del calendario nazionale di offerta vaccinale alla luce di nuovi prodotti e nuove informazioni su quelli esistenti. Il Nitag interagirà con organismi internazionali come Oms, Unione Europea, Ecdc.

Il presidente sarà Carlo Signorelli, ordinario di Igiene a Parma e al San Raffaele di Milano. Nel board ci sono medici, ricercatori, docenti universitari, rappresentanti della maggiori società scientifiche italiane e delle federazioni delle professioni sanitarie. Con un criterio fondante: nessuno deve agire in qualità di gruppo di interesse perché l’organo dovrà essere il più possibile super partes e mantenere la terzietà rispetto a stakeholder di vario tipo.

“Sarà importante soprattutto dare stimoli allo sviluppo in termini di innovazione – spiega Roberto Rosselli, uno dei genovesi che siedono nel board -. Per molti anni non ci sono stati upgrade innovativi in termini di vaccinazioni, ora dobbiamo colmare un gap tecnologico. Pensiamo a strumenti che permettano di efficientare il sistema anagrafico e la comunicazione nei confronti dei cittadini, come il monitoraggio delle reazioni avverse“.

Il Covid ha sparigliato le carte, ma non sarà l’unico argomento: “In questo momento la campagna non è gestita totalmente dal ministero della Salute ma è delegata alla protezione civile per gli aspetti organizzativi – continua Rosselli -. Da fine marzo, con la fine dello stato di emergenza, dovrà rientrare nelle competenze del ministero e cercare una saldatura con tutto il resto. Un tema di confronto ad esempio è l’area infantile e adolescenziale, in cui il vaccino anti-Covid dovrà integrarsi in un’offerta vaccinale più complessa”.