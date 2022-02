Droga sulla nave: il portuale ha provato a 'salvare' il carico da 30 milioni prima dell'ispezione - Genova 24

Genova. Continuano ad emergere nuovi dettagli della complicata vicenda che ha visto intrecciarsi ieri droga e sangue presso una nave porta container ormeggiata presso la banchina del porto di Pra’.

La droga sequestrata dalla guardia di finanza nella notte tra domenica e lunedì faceva parte di una partita di cocaina da quasi mezza tonnellata, divisa in 400 panetti da poco più di un chilo. Un quantitativo che sul mercato avrebbe fruttato almeno 30 milioni di euro. La sostanza era stata imbarcata in 14 borsoni stivati all’interno di un container caricato dalla Msc Adelaide, proveniente da Rio de Janeiro, Brasile.

Un carico finito nel mirino dei controlli rafforzati della Guardia di Finanza come sospetto. Per questo motivo il contenitore era stato messo in sicurezza in un’area video sorvegliata, in attesa delle ispezioni. Ma nella notte i finanzieri, insospettiti da alcuni movimenti sospetti nella zona del terminal dove erano stati posizionati i container da controllare, e dall’improvviso spostamento nottetempo di uno di essi ad opera di un operatore portuale, sono intervenuti in forza, trovando un portuale genovese, Fabio Papa, dipendente della C.U.L.M.V. mentre provava a ‘recuperare’ i borsoni con dentro la droga.

Una ‘normale’ storia di traffico internazionale di droga, sulla quale però nella mattinata di ieri si è aggiunto l’ombra del sangue: un marittimo serbo in servizio sulla stessa nave, infatti, è stato trovato senza vita con la gola tagliata all’interno della sala macchine. Al momento si parla di suicidio, anche se non si è ancora trovato il coltello. Secondo quanto riguarda gli inquirenti al momento non ci sarebbero evidenze per collegare i due eventi, ma tempi e modalità legate a questa morte generano qualche sospetto, visto soprattutto il valore della partita di droga finita nelle rete dei controlli.