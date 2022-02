Draghi in visita a Genova, Maranini: "Verrà informato sulla reale situazione dei cantieri in città?" - Genova 24

Genova. In occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Genova – che si terrà nella giornata di oggi, con diversi appuntamenti dislocati in città – Fabrizio Maranini, presidente della Commissione Seconda del Municipio II Centro Ovest, scrive una lettera per evidenziare alcuni punti di disaccordo.

“Questa occasione d’incontro con il Premier non è girata come credo avrebbe dovuto. Verrà accompagnato dalle Autorità locali: il Presidente della Regione e il Commissario, temo che anche in questa occasione il ruolo da Sindaco resterà probabilmente marginale come lo è stato in questi anni nei confronti di buona parte della Cittadinanza”, esordisce così Maranini.

E continua: “Mi chiedo se verrà informato il Primo Ministro sulle problematiche che la linea ferroviaria merci, ricostruita a pochi metri dai palazzi di Certosa, Campasso, Sampierdarena, da Istituti Scolastici e dell’Ospedale Villa Scassi che assiste Ponente e Val Polcevera , porterà ai residenti di gran parte della Citta?”

Poi prosegue: “Il Premier Draghi verrà informato dal Sindaco sulle forti preoccupazioni per la sicurezza e l’occupazione espresse da Cittadini e dai Lavoratori sui depositi chimici per i quali, lo stesso Sindaco-Commissario, promuove l’insediamento nel mezzo del porto su ponte Somalia? Verrà informato che l’operazione che porterà la riduzione, attraverso il porto di Genova, dei traffici merci delle Autostrade del Mare, così importanti per il rilancio del Sistema Paese, Verrà finanziaria utilizzando fondi del Governo? Verrà informato che gli ingenti finanziamenti per il terzo Valico rischiano di scontrarsi con gli scogli dei limiti insormontabili di pendenze ed altezze dell’ultimo miglio proprio nella parte di competenza di Autorità portuale sulla linea Campasso Santa Limbania?”

E infine Maranini conclude: “Il Premier Verrà informato che RFI, per non sprecare il finanziamento del nodo ferroviario genovese, deve lavorare sul miglior utilizzo delle alternative già esistenti come la Linea Sommergibile in sponda Polcevera ed la linea che dal terzo valico giunge al WTE di Genova Pra? Diversi scritti e documenti sono stati spediti alle commissioni parlamentari ed al Ministero delle infrastrutture, diverse interrogazioni ed atti, preparati proprio nelle Commissioni Municipali genovesi piu coinvolte sono giunti al parlamento romano. Restiamo a disposizioni nel caso che vengano richiesti maggiori dettagli, perché sarebbe davvero un peccato sprecate così tanti fondi pubblici già deliberati e i tanti che arriveranno con il PNRR. Porgo il mio Benvenuto al Presidente del Consiglio dei Ministri con l’auspicio che riesca a guardare oltre a quello che domani probabilmente gli verrà presentato”.