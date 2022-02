Draghi a Genova: "Città esempio di rinascita per l'Italia, col Pnrr la renderemo più vivibile" - Genova 24

Genova. “Il mio auspicio è che lo stesso spirito di rinascita che oggi vediamo a Genova possa continuare a pervadere tutta l’Italia negli anni cruciali che abbiamo davanti“. Il premier Mario Draghi, nel discorso a Palazzo San Giorgio che ha chiuso l’incontro istituzionale fulcro della sua prima visita in città da presidente del Consiglio, cita la tragedia di ponte Morandi, ma anche l’ex sindaco Cesare Campart, protagonista della rivoluzione del Porto Antico, e il poeta Giorgio Caproni. Per sottolineare che la crescita del porto dovrà andare di pari passo al miglioramento della vivibilità della città. Ad accoglierlo sono stati il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e il presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini.

“La storia recente di Genova e il coraggio dei genovesi ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia – esordisce il presidente . Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi. Voglio esprimere di nuovo la vicinanza del Governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore. E voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il Senatore Renzo Piano e tutti coloro che sono stati coinvolti nell’opera di ricostruzione. Un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza che è diventato un modello”.

Il motivo conduttore, ovviamente, è il Pnrr che consentirà “di rendere il Porto di Genova ancora più competitivo e sicuro – spiega Draghi -. È un investimento sulla città, e sull’industria regionale e nazionale. L’Italia è diciannovesima al mondo per tempi e costi associati alla logistica, anche a causa degli oneri burocratici e dei ritardi nello sviluppo digitale. Dobbiamo abbattere questi ostacoli, per cogliere a pieno i vantaggi offerti dall’aumento degli scambi commerciali. Nel caso del porto di Genova, impieghiamo 500 milioni per la nuova diga foranea, per consentire l’accesso a navi di nuova generazione, rafforzare la sicurezza, facilitare le manovre. Semplifichiamo le procedure per la pianificazione strategica e riformiamo le regole per le concessioni. Investiamo nell’alta velocità e nel potenziamento del nodo ferroviario di Genova, un cantiere già avviato. I lavori sono in corso anche per quanto riguarda il Terzo Valico, un investimento da 7,4 miliardi di euro per velocizzare i collegamenti con il nord Italia e il resto d’Europa. Sempre con il Pnrr, procediamo con l’elettrificazione delle banchine, per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico di tutta l’area. Tutte queste misure creeranno nuove opportunità di lavoro per migliaia di persone nell’intera Regione”.

Ma non ci sono solo i temi economici. Il premier menziona un genovese illustre: “Per Campart, Genova doveva recuperare la valenza del mare, sia per quanto concerne il suo porto, sia per quello che riguarda una vivibilità complessiva della città. L’Expo ha segnato un momento di svolta, a partire dall’abbattimento del muro che separava l’area portuale. Con l’ampliamento della Via del Mare, l’ammodernamento delle vecchie strutture e la creazione di nuove, come l’Acquario, il Porto Antico è rinato come centro turistico e culturale. La stessa prospettiva di sviluppo sostenibile deve continuare a guidare i nostri sforzi”.

Quindi, prosegue Draghi, “la crescita del porto passa attraverso il miglioramento della qualità della vita per i cittadini. Per questo, sempre nel Pnrr, sono previsti interventi per riqualificare diversi quartieri. Come proposto dal Comune e dalla Regione, investiamo oltre 130 milioni di euro per ristrutturare edifici e recuperare immobili confiscati alla mafia e alloggi popolari, per favorire associazioni culturali e senza fini di lucro, per aiutare con specifiche agevolazioni i giovani che vogliono vivere vicino al porto. Far crescere l’area portuale di Genova vuol dire scommettere sul potenziale di questa città” ma anche “dimostrare che interventi di questa portata possono essere realizzati nel rispetto dell’ambiente e andare di pari passo con il miglioramento dei servizi per i cittadini”. E alla fine ricorda il verso di Caproni: “Genova sempre nuova, vita che si ritrova”.

Il presidente Mario Draghi in visita a Genova

Dopo l’incontro a Palazzo San Giorgio in tarda mattinata la visita alla Radura della Memoria con un momento di preghiera officiato dall’Arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca. Ultima tappa, la visita al cantiere del Terzo Valico ferroviario (campo base di Genova Trasta).

All’arrivo al Porto antico un paio di contestatori, identificati dalla Digos, hanno urlato “Vergogna!” rivolti al premier. Alla Radura della Memoria un altro contestatore si è avvicinato e ha urlato “assassino” a Draghi, venendo fermato dalla polizia.

Alla Radura della Memoria Draghi si è soffermato a lungo a leggere i nomi delle 43 vittime del Morandi sulla targa in acciaio collocata davanti alla corona di fiori. Qui l’omaggio del premier che si è avvicinato ai familiari delle vittime rivolgendo loro un primo saluto. Oltre a Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi che aveva chiesto per molto tempo questo incontro, i parenti di Luigi Matti Altadonna, Mirko Vicini e Andrea Cerulli. L’incontro vero e proprio, il primo tra il comitato e Draghi, chiesto dai familiari da tempo, si è svolto in forma privata all’interno dell’infopoint della radura. Dopo l’incontro il sindaco di Genova Marco Bucci ha consegnato in dono al presidente del Consiglio una bandiera di Genova, con la classica croce di San Giorgio, la stessa che più volte è sventolata sul nuovo viadotto Polcevera. Il momento di commemorazione è stato accompagnato da una preghiera dell’Arcivescovo di Genova Marco Tasca.