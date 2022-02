Draghi a Genova, Bucci: "Orgogliosi che il presidente abbia parlato della città come di un sogno realizzato" - Genova 24

Genova. Il sindaco Marco Bucci è più che soddisfatto della giornata genovese del presidente del consiglio Mario Draghi. A margine dell’ultima tappa della visita istituzionale – all’interno del tunnel in costruzione del terzo valico – il primo cittadino ha fatto il punto su argomenti affrontati e sensazioni.

“Quella di oggi è stata una giornata bella per Genova, una giornata in cui Genova si è fatta vedere, in modo sobrio, concreto come sempre, e ha mostrato quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che faremo nel futuro – le parole del sindaco – io sento che Genova ha guadagnato credibilità, rispetto, e ha fatto vedere che il modo con cui lavoriamo può essere esteso a tutta l’Italia, anche Draghi ha riconosciuto che i soldi spesi qui a Genova non servono solo alla città ma a tutta l’Italia e al Sud Europa”.

“Abbiamo parlato di risorse – continua – ho citato il miliardo e mezzo proveniente dal Pnrr, gli altri 4,5 miliardi in arrivo, ma aspettiamo i due miliardi mancanti per il progetto del porto green e il cloud nazionale, dobbiamo sfruttare la nostra collocazione, abbiamo questo grande vantaggio di essere il porto più vicino al centro d’Europa, un vantaggio che avevamo già dai tempi dei romani, e dobbiamo sfruttarlo sempre di più”.

I temi toccati sono stati molteplici: “Acciaierie d’Italia, gli ho mostrato le aree che ci sono e cosa si potrebbe fare al posto dell’ex Ilva, gli ho mostrato dove partirà la nuova diga foranea del porto, gli spazi per la nautica da diporto, il plastico del waterfront levante, abbiamo parlato del Psa di Pra’, dell’importanza del city airport, di Ita, e dei 53 milioni avanzati dal decreto Genova”, elenca Bucci che però non alza il velo su quali siano state le risposte di Draghi.

“Quello che conta è che siamo d’accordo sulle strategie – conclude – essere allineati è essenziale e soprattutto oggi c’è stato da parte di Draghi il riconoscimento di Genova come di un sogno che sta diventando realtà, si sta concretizzando”.