Dopo lo scippo fallito tenta la fuga aggredendo la polizia locale con un mattone di cemento: arrestato - Genova 24

Genova. Ieri mattina la polizia locale ha proceduto all’arresto di un uomo che, a seguito di uno scippo fallito, ha provato la fuga tentando di colpire gli agenti con un mattone di cemento.

Il fatto è successo in vico Angeli: la pattuglia in servizio è stata chiamata da una signora, che ha dichiarato di essere stata scippata da un uomo, poi rincorso e raggiunto. L’uomo, alle strette, ha restituito il mal tolto ma non ha potuto evitare l’intervento della polizia locale.

Mentre gli agenti erano in attesa della vettura di servizio che li avrebbe trasportati presso gli uffici di piazza Ortiz, l’uomo avrebbe provato a divincolarsi, tentando di afferrare un mattone di cemento per colpire i vigili. Secondo quanto riporta la nota della locale i poliziotti sarebbero riusciti ad evitare il gesto, fermando l’uomo e in seguito ammanettandolo. Vista la flagranza di reato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione, che ha dato esito negativo, e infine posto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo. L’arresto è stato convalidato e il tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere