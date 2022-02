Dopo la morte del camionista genovese parte la raccolta fondi per la figlia Asia - Genova 24

Genova. Dopo lo shock dell’incidente è arrivata la solidarietà che ha abbracciato la famiglia rimasta colpita dal terribile lutto. Parliamo della tragedia in cui ha perso la vita Fabio Luccherino, camionista e sindacalista genovese, rimasto vittima di un terribile incidente in Svizzera la scorsa settimana.

Un lutto che ha colpito tutto il mondo del lavoro genovese, ma anche la grande comunità sportiva della città, visto che Fabio era molto conosciuto nell’ambito del calcio e che la figlia Asia, è una giovane promessa del calcio giovanile femminile.

Per questo motivo: “I genitori delle ragazze della Sampdoria femminile hanno deciso di aprire una raccolta fondi per un piccolo aiuto per il futuro di Asia, in ricordo di Fabio Luccherino che ci ha lasciato improvvisamente”.

La raccolta, lanciata da Francesca Santagostino, ha avuto decine di donazioni ed è arrivata a tremila euro. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/4srp/per-asia-ciao-fabio