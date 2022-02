Dopo Genoa-Inter la Nord canta sino a mezzanotte. Blessin: "Mai vissuta situazione come questa da allenatore" - Genova 24

Genova. I tifosi del Genoa, alle 23:50 erano ancora in Gradinata a festeggiare, cantando Gente di mare. Il coro si sente anche in sala stampa durante le interviste di rito, segno che il popolo rossoblù è definitivamente tornato unito e in armonia con la squadra e la società. Una situazione del genere non si verificava da anni. I giocatori sono rimasti a lungo sotto la Nord, quasi attoniti da quella dimostrazione di attaccamento.

“Non ho vissuto da allenatore situazioni come queste – confessa Blessin – avevo già detto a Venezia che i tifosi sono fantastici, la Gradinata Nord quando la vedo, ho la pelle d’oca, mi viene freddo dietro la schiena”.

L’ennesimo pareggio della gestione Blessin questa volta ha un sapore più dolce rispetto agli altri e sembra aver dato anche più fiducia ai giocatori stessi. La prestazione della squadra è apparsa in crescita rispetto alle precedenti uscite anche per durata dell’intensità del pressing. Tutti i giocatori si sono aiutati e hanno dato ben più del 100%.

Cinque partite e solo due gol subiti da quando è arrivato il mister tedesco, un segno tangibile di ciò che in così poco tempo è stato in grado di fare con una squadra che era allo sbando.

“Un aspetto positivo – chiarisce lui – così come l’assenza di sconfitte, ma non abbiamo neanche vinto”. Sempre per guardare il bicchiere mezzo pieno, Blessin evidenzia come la difesa, nonostante i frequenti cambi di elementi, sia ormai stabile, mentre l’attacco, pur non segnando, crea comunque delle occasioni.

Le immagini di Genoa-Inter

Il pareggio muove, poco, la classifica, in attesa di vedere cosa faranno gli avversari, ma la partita con l’Inter mostra che, qualunque sia la formazione schierata da Blessin la squadra risponde sempre. Una menzione speciale, questa sera, per Ostigard, un vero gigante. Di testa le ha prese tutte lui.

Sulla partita con l’Inter Blessin dice di aver avuto la sensazione di una partenza migliore rispetto a quella con il Venezia: “Tutti dicevano che bisognava vincerla e ciò cambia la testa dei giocatori. Oggi la situazione era diversa, l’Inter è squadra fortissima, si pensa che la sconfitta ci può stare. Ho cercato di trasmettere che giocavamo in uno stadio quasi pieno. Io ero felice come un bambino di fare questa partita”. La squadra è aperta e ricettiva. Tatticamente il primo tempo ha soddisfatto Blessin, nel secondo tempo con i cambi e gli infortuni, il Genoa ha lottato anche negli ultimi 20 minuti.

Manca ancora il “killer instinct”: “Dobbiamo essere più furbi davanti alla porta come il sale nella zuppa”.

La scelta di mettere Destro in panchina è stata motivata solo per questioni tattiche: “Volevamo più velocità in fase offensiva”, dice Blessin, che in vista del match con l’Empoli recupererà almeno Bani. Per Cambiaso è probabile un lungo stop, mentre l’infortunio di Maksimovic spera che sia risolvibile in breve tempo.