"Discriminata al pronto soccorso perchè non vaccinata", il racconto denuncia di Aleksandra Matikj - Genova 24

Genova. Un episodio di discriminazione al pronto soccorso. Questo è quello che racconta Aleksandra Matikj, presidente del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”, che nella giornata di ieri si è dovuta recare al pronto soccorso a seguito di un incidente.

“Quello che mi è successo è inaccettabile e vergognoso – scrive Matikj in una nota stampa – Mi sono trovata al Pronto soccorso con la schiena bloccata a causa di un incidente stradale, non riuscivo nemmeno a stare in piedi. Avevo urgente bisogno di cure, la schiena mi faceva malissimo. E invece, da quando avevo detto di non essere stata vaccinata, non soltanto mi hanno dato il codice bianco indicato per le prestazioni sanitarie che non sono riconosciute come urgenti, nonostante il fatto che io abbia ben precisato di aver avuto un incidente stradale e che il giorno prima ero anche caduta, ma in due minuti mi hanno fatto anche 5 tamponi, facendomi tantissimo male al naso e con un accanimento mai visto prima tra il personale sanitario”.

Secondo quanto riporta la Matikj a trattarla sarebbero state sempre le stesse due infermiere “che mi hanno fatto il terzo grado del perché io non mi sono vaccinata, chiedendo addirittura le cose personali nonostante il mio green pass e il tampone negativo ottenuto il giorno prima. Si erano addirittura permesse di dirmi – sottolinea – quasi urlando, che siccome io mi spostavo, ma giusto perché mai mi era successo finora che qualcuno mi facesse un tampone facendomi tantissimo male e con tanto accanimento, l’altra mi ha pure spinto la testa da dietro”.

Per questo motivo all’episodio seguirà una probabile azione legale da parte della Matikj: “Senz’altro presenterò al mio Legale tutto l’accaduto, pur non avendo per ora alcuna intenzione di scomodare le Persone di quella Struttura sanitaria, in quanto ho avuto il piacere di conoscere chi ne fa parte ma in ogni caso presenterò tramite il mio Avvocato e nel dettaglio quanto successo. Avevo chiesto se questa pratica tanto insolita in quanto estremamente dolorosa, ad una Persona che come me -ma poteva essere qualsiasi altra al posto mio -, aveva invece bisogno di essere sostenuta in quel momento, mi si arrecava invece di proposito ulteriore dolore proprio con cattiveria”.

“Del perché non ho alcun dubbio – continua – è per le bugie che le due dipendenti mi avevano detto dopo che ho chiesto di parlare immediatamente con un Dirigente ossia, lì per lì mi veniva detto che il tampone in quel modo “approfondito” veniva fatto a tutti quanti, per scoprire successivamente e parlando con gli altri pazienti che non è stato affatto così: a quelli con le tre dosi di vaccino anticovid-19 effettuate non veniva fatto alcun controllo, né il tampone nasale, né della gola, il che ha eccome esposto al rischio tutti gli altri, me compresa che non mi posso vaccinare per via di problemi di salute certificati anche con una regolare esenzione vaccino come previsto dalla Legge. Mi sono sentita un’Ebrea, mi hanno discriminata perché non vaccinata, esposta in un ambiente non protetto. Ho diversi amici che soprattutto ultimamente, pur vaccinati con due o tre dosi, sono risultati positivi al covid-19″.

“Per ora non dico il nome dell’Ospedale, per la privacy e per la mia tutela – aggiunge – però in quanto rappresentate legale del Comitato che rappresento, vorrei invitare qualsiasi Persona sia stata o sarà discriminata in questo modo, di scrivere alla seguente mail comitato.no.discriminazione@gmail.com, saremo ben lieti di denunciare ogni singolo episodio ed aiutare le Persone ad essere aiutate negli Ospedali, che in primo luogo, proprio loro, dovrebbero trattare la gente in modo sicuro e giusto, e non come è successo a me”.

Pochi giorni fa il comitato presieduto dalla stessa Matikj ha lanciato una petizione dal titolo “Stop al Green Pass in Italia e in Europa, sì all’abolizione dell’obbligo vaccinale: “Invito a firmalo su questa pagina (LINK) – conlcude – invitando a firmare tutti, vaccinati e non e a prescindere dal colore del partito politico”.