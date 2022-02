Soldi in cambio di esumazioni 'clandestine': dipendente comunale ai domiciliari - Genova 24

Genova. Si faceva pagare dai familiari dei defunti per fornire servizi cimiteriali ‘clandestini’ a prezzo scontato e in via ‘parallela’ rispetto alle procedure standard previste dai regolamenti cimiteriali. Per questo motivo da questa mattina un dipendente comunale è finito agli arresti domiciliari in attesa della chiusura delle indagini.

La notizia arriva direttamente dal Comune di Genova, che grazie ad una indagine interna ha scoperto il giro d’affari del dipendente ‘infedele’: “Dopo aver riscontrato alcun irregolarità di due dipendenti cimiteriali del cimitero della Castagna abbiamo fatto scattare le indagini interne – spiega l’assessore Giorgio Viale – da queste sono emersi, oltre alle timbrature non conformi, altre attività irregolari che configurano reati contro la pubblica amministrazione”.

Nel frattempo, però, uno dei due dipendenti è morto, per cui il provvedimento di custodia cautelare è scattato solo per il collega superstite: “Abbiamo interpellato un pubblico ministero – sottolinea Viale – e quando ci è stato consentito abbiamo sospeso i dipendenti, e oggi il pm ha deciso i domiciliari. Siamo contenti che tutto ciò è stato scoperto grazie ai controlli della struttura comunale. Ora aspettiamo di capire quali sono le fattispecie di reato per cui il dipendente dovrà rispondere“.

Secondo le prime indiscrezioni l’uomo si sarebbe fatto pagare in maniera illecita per procedere ad esumazioni ‘dirette’ a costo ridotto rispetto al tariffario comunale, per poi procedere a tumulazioni in ossario secondo il volere dei familiari del defunto. Il tutto, ovviamente, dirottando eventuali introiti per l’amministrazione comunale.