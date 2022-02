Deturpata da ignoti la targa per la vittima delle Foibe a Oregina, Lega: "Vergognosi e meschini" - Genova 24

Genova. E’ durata una decina di giorni prima che qualcuno la rendesse oggetto di un atto vandalico, la targa intitolata il 10 febbraio scorso a Norma Cossetto, studentessa vittima delle Foibe, al belvedere di Oregina.

Le segnalazioni sulla deturpazione sono arrivate questa mattina da parte di diversi cittadini. Poco chiara la scritta che ha coperto la targa di marmo con dello spray nero.

Sul posto sono presenti telecamere di videosorveglianza che potranno essere eventualmente visionate dalla Digos per provare a risalire agli autori anche se è probabile che abbiano agito di notte e a volto coperto.

Sull’episodio le parole della capogruppo della Lega in consiglio comunale, Lorella Fontana: “C’è chi ancora non ha coscienza, dignità e rispetto. Mi vergogno per chi ha compiuto questo gesto che non è fine a se stesso, ma ha la capacità e la forza di distruggere e dividere, di cancellare gli orrori della storia a seconda del proprio piacimento”.

“Chiunque sia stato dovrà rispondere per quanto commesso. Tutte le forze politiche denuncino il fatto” conclude.