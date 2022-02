Depositi chimici, Signorini a Dello Strologo: "Lavoriamo a ponte Somalia da tre anni, poi legittimo pensare nuovi ipotesi" - Genova 24

Savona. Pensare a nuove ipotesi è legittimo ma noi stiamo lavorando su questa da tre anni, al momento questa è l’area su cui si stanno portando avanti i ragionamenti. In sostanza è questa la risposta del presidente dell’autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini, al candidato del campo progressista alle prossime comunali genovesi, Ariel Dello Strologo.

L’avvocato, durante la sua presentazione, sabato, ha dichiarato di essere al lavoro con un team di tecnici per trovare un’alternativa a Ponte Somalia, in porto a Sampierdarena, come luogo del dislocamento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani, ora a Multedo.

“In 13 anni si sono fatte tante proposte, forse vale la pena cercare ancora”, ha affermato Dello Strologo non facendo ancora ipotesi concrete ma ricordando che di sicuro i depositi vanno tolti da Multedo. Ricordiamo che Dello Strologo è stato fino a pochi giorni fa consigliere di amministrazione della Superba e si è dimesso per via della candidatura.

Ma Signorini, pur senza chiudere del tutto la porta ad alternative, di fatto tira dritto. “Al momento stiamo studiando l’ipotesi di ponte Somalia – dice – l’istruttoria in corso, dal punto di vista sia della pianificazione, con l’adeguamento tecnico-funzionale al consiglio superiore dei lavori pubblici, sia dal punto di vista demaniale con l’istanza di Superba e Carmagnani, sia dal punto di vista progettuale con l’approvazione in conferenza dei servizi”.

Sulle dichiarazioni Dello Strologo aggiunge: “Sono due prospettive diverse, dal punto di vista della legittimità di qualsiasi forza politica o imprenditoriale, pensare che potranno sempre esserci nuove ipotesi localizzative, frutto anche magari di innovazione tecnologica, è ovviamente uno scenario ammissibile”, afferma.

“Dal punto di vista dell’autorità di sistema portuale – aggiunge – che da tre anni lavora a questo dossier, che ha verificato diverse ipotesi localizzati e che al termine di questo complesso procedimento di confronto è pervenuta all’ipotesi di Ponte Somalia, non siamo in questo momento in condizione di fermare l’analisi di Ponte Somalia per partire con altre verifiche”.

“Noi in questo momento abbiamo l’approfondimento istruttorio su quell’area”, conclude il presidente del porto di Genova.