Depositi chimici, il municipio fa ricorso ma alla cieca: "Ancora in attesa degli atti, zero trasparenza" - Genova 24

Genova. Nuova svolta nella vicenda del trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena. Quello del ricorso al Tar contro la delibera dell’autorità portuale che ha accolto le istanze di trasloco a ponte Somalia di Superba e Carmagnani era un passo che il municipio Centro Ovest si era già detto pronto a compiere. Ma i fatti che si sono verificati – anzi, che non si sono verificati – negli ultimi giorni, hanno accelerato questa decisione.

L’annuncio del ricorso ai giudici amministrativi è stato esplicitato dal presidente del municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, con un post su Facebook in cui spiega il perché della scelta.

L’amministrazione municipale, ormai un mese e mezzo fa, aveva presentato a palazzo San Giorgio le osservazioni sul collocamento delle aree del cosiddetto “petrolchimico” nel porto di Sampierdarena, ipotesi avvallata anche dal Comune di Genova. Quelle osservazioni erano state sottoscritte da oltre 1500 firme, raccolte al centro civico Buranello in un paio di giorni. Qui i cittadini si erano messi in fila per ore ed ore per mettere il proprio nome sotto al documento.

Con le osservazioni si chiedevano anche gli atti riguardanti la procedura. “Per legge avrebbero dovuto fornirceli entro 30 giorni, 40 se si contano anche le possibili contro-osservazioni, ma quel termine è scaduto ormai da tempo e l’impressione che abbiamo avuto, e che hanno avuto i nostri avvocati, è stata di scarsa trasparenza e di zero collaborazione”.

“Pochi giorni fa – continua Colnaghi – a oltre 45 giorni dalle nostre richieste, ci è stato detto di rimanere in attesa in quanto mancavano ancora alcune firme digitali su tutti i documenti”.

Il punto è che ora la scadenza si avvicina, invece, per i ricorrenti. Che hanno tempo fino al 13 febbraio per presentare istanza al Tar dopo le osservazioni (due mesi fa). “Ci troviamo costretti a presentare il ricorso al buio senza avere gli atti definitivi in mano”, continua Colnaghi.

Anche per questo il ricorso sarà il più possibile contestualizzato. “Abbiamo scelto, per evitare che si trovino altre scappatoie per inficiare la nostra pratica, di raccogliere le adesioni delle persone che abitano più vicine a Ponte Somalia, ovvero lungomare Canepa, via Sampierdarena e un cono che da ponte Somalia arriva sino a via Cantore”.

Il ricorso non vedrà spesa da parte dei cittadini. Chi vorrà aderire dovrà farlo contattando via mail il presidente di municipio e prendendo appuntamento per evitare assembramenti.

Se entro il 13 febbraio, o anche successivamente, dovessero arrivare gli atti richiesti all’autorità portuale il ricorso potrà essere integrato. Questo potrebbe essere il primo di una serie di ricorsi al Tar sul tema del dislocamento dei depositi costieri: il centrosinistra sta lavorando a una propria azione legale e anche i comitati potrebbero compiere lo stesso passo.