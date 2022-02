Depositi chimici, il Pd: "Proporremo un'alternativa valida entro la fine della campagna elettorale" - Genova 24

Genova. “Per il momento preferiamo non parlare di opzione zero, pensiamo che con tutte le risorse che saranno a disposizione tra Recovery fund e altri fondi nei prossimi anni sarebbe un fallimento non provare a trovare un’alternativa a ponte Somalia, nei fondi europei per la ripresa sta la chiave per uscire dall’impasse sul discorso del dislocamento dei depositi costieri, che non devono stare più a Multedo ma neppure vicino alle case di Sampierdarena.

Alessandro Terrile, capogruppo del Pd in consiglio comunale, torna a presentare la posizione del Partito Democratico su uno dei temi più caldi della campagna elettorale e confermando che il centrosinistra è al lavoro, con il candidato sindaco Ariel Dello Strologo per studiare un’alternativa che tenga conto della tranquillità dei cittadini. “Io credo che potremmo fornire questa alternativa entro la fine della campagna elettorale”, risponde a chi chiede se ci sia qualcosa di concreto sul tavolo.

Il discorso è stato affrontato in maniera ampia, stamani, durante la conferenza stampa del Partito Democratico in merito all’adesione e sostegno anche economico al ricorso al Tar presentato dai cittadini di Sampierdarena contro gli atti amministrativi dell’Autorità portuale che spianano la strada ai depositi di Carmagnani e Superba a ponte Somalia.

Alla conferenza stampa, durante la quale sono intervenuti una decina di esponenti del partito sul territorio, tra segreteria, municipio, circoli e Comune, non era presente (e neppure invitato) il presidente del municipio Michele Colnaghi (M5s) che da subito si è speso per organizzare il ricorso. “Questo era un nostro momento per ribadire una posizione netta sul tema, con il M5s c’è totale condivisione su questa partita”, taglia corto il segretario del Pd genovese Simone D’Angelo ma l’assenza del principale alleato alle comunali non ha mancato di stridere.

Il Pd ha deciso di aprire una sottoscrizione, inizialmente tra i propri eletti e poi aperta a iscritti e a chiunque voglia partecipare, per supportare economicamente l’azione legale. “Che temiamo sarà lunga”, dice Franco Marenco, della segreteria provinciale ed ex presidente di Municipio. Anche perché il ricorso per ora è basato su delibere che non sono il via libera definitivo all’operazione di dislocamento – per cui l’autorità portuale si è presa ancora almeno un mese di tempo – ma che sono propedeutiche al progetto.

“Noi oggi non ci limitiamo a dire no – continua Marenco – ma rilanciamo con l’impegno a trovare un’alternativa e con l’impegno a immaginare un nuovo waterfront ponente, dalla Lanterna a Voltri, che tenga conto delle esigenze dell’economia del mare, dell’ambiente e dei cittadini dei quartieri periferici”.

“Genova merita un diverso modello di rapporto tra città e porto – continuano i Dem – su questo punto promuoveremo nelle prossime settimane una conferenza programmatica dedicata allo sviluppo del nostro scalo, alla sostenibilità ambientale, alle connessioni e alla sinergia con la città, con il coinvolgimento di operatori portuali, organizzazioni sindacali, associazioni di cittadinanza attiva, urbanisti, economisti e istituzioni”.

“Il futuro della città non passerà da scelte calate dall’alto e da prospettive di sviluppo che guardano al passato. Siamo certi che il nostro candidato sindaco Ariel Dello Strologo rappresenterà una netta discontinuità con le scelte di questo ciclo amministrativo, puntando finalmente sulla condivisione delle decisioni con il territorio e sulla sostenibilità ambientale come volano della crescita economica e sociale”, concludono dal Pd.