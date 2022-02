Depositi chimici, depositato il ricorso al Tar degli abitanti di Sampierdarena - Genova 24

Genova. E’ stato depositato al Tar della Liguria questa mattina, ultimo giorno utile per farlo a rigor di legge, il ricorso presentato da una sessantina di abitanti di Sampierdarena contro l’ipotesi di spostamento dei depositi chimici da Multedo, nel ponente cittadino, a ponte Somalia, in porto, ipotesi avvallata dall’accettazione, sebbene con riserva, da parte dell’autorità portuale di un’istanza presentata dalle aziende chimiche Superba e Carmagnani.

Il ricorso era stato annunciato da tempo dal municipio Centro Ovest, che lo ha promosso e che ha seguito e supportato i cittadini da un punto di vista concreto nel presentarlo.

“Purtroppo però – spiega il presidente Michele Colnaghi – non abbiamo potuto contare sui documenti tecnici richiesti e mai ottenuti dall’autorità portuale in merito alla delibera, ma contiamo di arricchire il dossier se mai riusciremo ad averli”.

La particolarità dell’azione legale è legata al fatto che a firmare le carte siano stati esclusivamente cittadini che abitano in perimetro di poche centinaia di metri dai varchi di ponte Somalia (via Cantore, via Sampierdarena, via Buranello, come limiti massimi) e che quindi sono indiscutibilmente parte in causa della vicenda.

Questo, e il fatto di avere raccolto le firme in presenza (alla vecchia maniera, sui tavolini di un bar), dovrebbe mettere al riparo i ricorrenti da eventuali vizi di forma e al rischio che la pratica venga respinta dal tribunale amministrativo.

“Continuiamo a pensare che l’idea di spostare i depositi chimici da Multedo, dove si trovano insediati al centro del quartiere, sia una necessità – aggiunge Colnaghi – ma pensiamo anche che l’alternativa non debba essere Sampierdarena che già deve sostenere tante e troppe servitù, ponte Somalia non è un’opzione“.

Michele Colnaghi (M5s) ha anche sottolineato di essere soddisfatto dalla presa di distanze sull’operazione da parte del candidato dei progressisti alle prossime elezioni comunali, Ariel Dello Strologo: “Ha rassegnato le dimissioni dal Cda della Superba e ha chiarito la sua posizione sull’operazione dei depositi a Ponte Somalia”.

In realtà l’idea di Dello Strologo sul tema petrolchimico può essere ancora sviscerata visto che lui ha criticato soprattutto il metodo utilizzato per la scelta della nuova location ma sul merito ancora non si è capito quale sarebbe la sua proposta. Forse una prima risposta arriverà domani alla prima conferenza stampa del neocandidato.