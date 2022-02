Depositi chimici, commissario, tram: Bucci risponde a Dello Strologo "candidato della sinistra e poco del centro" - Genova 24

Genova. “Io credo che tutto sia possibile e si può sempre fare di meglio se però oltre che a studiare un’alternativa la dicesse saremmo ancora più felici”. Anche il sindaco di Genova Marco Bucci, come già oggi aveva fatto il presidente dell’autorità portuale di Genova Paolo Signorini, replica a distanza alle dichiarazioni del candidato del centrosinistra alle prossime comunali, Ariel Dello Strologo, che ha assicurato di essere allo studio di un’altra opzione con l’aiuto di alcuni tecnici.

“Sta di fatto – rincara la dose, Bucci – che Dello Strologo è uno di quelli che ha deciso di andare a ponte Somalia perché a decidere è stata la Superba e quindi il suo cda di cui Dello Strologo faceva parte”. Dello Strologo, avvocato, si è dimesso da quel ruolo qualche giorno prima della sua candidatura ufficiale.

“Ha cambiato idea nel giro di 10 giorni? Mi auguro cambi di nuovo idea, perché io sono convinto che ponte Somalia sia la decisione giusta se poi ce n’è una migliore ben venga, soprattutto i cittadini di Multedo saranno molto felici. Però diciamo qual è l’alternativa se no, visto che si è lavorato per andare lì, non si fa una bella figura”, conclude Bucci.

Ed è solo uno dei temi su cui questa sera, il sindaco, a margine della presentazione della nuova illuminazione della basilica di Carignano, ha punzecchiato l’avversario a tre giorni dalla sua presentazione pubblica e nel pieno del periodo di “silenzio” organizzativo (Dello Strologo è al lavoro con i partiti, sul programma, l’agenda e alla creazione di uno staff, l’unico appuntamento a cui si concederà sarà questo mercoledì al dibattito con i giovani di Genova Che Osa).

Tra i temi su cui il primo cittadino ha ribattuto alle dichiarazioni del suo sfidante c’è sicuramente quello del trasporto pubblico locale. “E’ vero o non è vero che ha detto che costruire il tram costa meno di costruire una linea di autobus elettrici? Io non voglio neanche commentare, perché bastano i numeri, però il consiglio è di studiare un po’ di più”.

L’attuale sindaco inoltre ha risposto a Dello Strologo anche sulla questione della possibile ineleggibilità dell’attuale “sindaco – commissario” per via della nomina governativa legata alla ricostruzione del viadotto Polcevera.

Dello Strologo, sabato, si era detto “preoccupato” e aveva definito, “da avvocato” “grave” il problema. “Se lui è preoccupato mi dispiace, io preoccupato non lo sono. Mi fa piacere che si preoccupi per me, ma io non sono preoccupato”, sottolinea Bucci.

“Ci sono già state interlocuzioni con il governo e con l’avvocatura dello Stato, non siamo per nulla preoccupati da questo punto di vista. Abbiamo anche documenti da parte del ministero e dell’avvocatura dello Stato che dicono che va tutto bene”.

Poi una stoccata sull’alleanza a sostegno del candidato: “Di centrosinistra? Per ora di sinistra ma non so quanto di centro, ditemi se sbaglio”, riferendosi al fatto che Italia Viva e Azione non hanno ancora sciolto le riserve su chi sostenere. Un dilemma, se così si può definire, che almeno per quanto riguarda i renziani dovrebbe essere risolto alla fine di questo weekend.