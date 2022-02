"Dello Strologo vuole condannare Genova al ritorno delle baby gang", l'attacco del presidente del consiglio comunale - Genova 24

Genova. La campagna elettorale per le comunali genovesi è appena iniziata è già si fa chiaro quello che sarà uno degli schemi di attacco del centrodestra. Per ogni dichiarazione del candidato dei progressisti, Ariel Dello Strologo, una raffica di repliche da parte di altri esponenti dell’attuale maggioranza in Comune. In attesa o in sostituzione dell’avversario principale, Marco Bucci, che invece per ora sta centellinando i riferimenti diretti a Dello Strologo.

Tra gli esempi di questo schema c’è sicuramente il comunicato inviato questa mattina dall’ufficio stampa del presidente del consiglio comunale, Federico Bertorello, Lega. Il tema su cui ha deciso di intervenire è quello della sicurezza, su cui Bertorello non ha una delega ma che è sicuramente una delle bandiere del Carroccio.

“Il candidato sindaco di sinistra Dello Strologo non perde occasione per confermare le più consolidate idee della sinistra a Genova – scrive Bertorello – la sicurezza dei cittadini è una minaccia, quando dichiara di voler ridurre i fondi per la sicurezza di fatto condanna i cittadini a quello che già avviene ogni giorno a Milano, dove il sindaco è di sinistra, e Roma, anche qui il sindaco di sinistra, con interi quartieri in mano alle baby gang“.

In realtà, per amor di cronaca, Dello Strologo non ha mai utilizzato la parola “minaccia” riferendola alla repressione o alla sicurezza, né ha dichiaratamente parlato di ridurre i fondi per la sicurezza o per la polizia locale. Il concetto espresso dal candidato del centrosinistra, ieri sera a un appuntamento con i giovani di Genova Che Osa, è stato questo: “E’ evidente che non si può vivere senza una qualche forma di lotta alla criminalità e non si sta vagheggiando di una società dove tutti si vogliano bene, ma bisogna lavorare perché la repressione sia meno necessaria possibile e si manifesti solo nei casi limiti ed estremi, bisogna prevenire le situazioni di disagio che portano all’illegalità e in tal senso l’istruzione è la forma di prevenzione più alta che ci sia, la repressione è l’ultima risposta possibile, ed è la peggiore“.

Ad ogni modo, per concludere con il ragionamento di Bertorello, che intesta alla Lega gli investimenti in sicurezza per la città, afferma così: “Come se investire su una città più sicura mettesse a repentaglio la libertà individuale – conclude – semmai il contrario, la sicurezza dei genovesi per noi è e sarà sempre una priorità, e proprio grazie all’insistenza della Lega a Genova, nei prossimi tre anni, sono stati destinati più di due milioni di euro per nuove assunzioni nella polizia municipale, più telecamere e riqualificazione dei quartieri abbandonati da decenni di amministrazione di sinistra”.

A conferma di quanto evidenziato all’inizio dell’articolo, dopo il comunicato di Bertorello se ne sono susseguiti altri due della Lega, uno della capogruppo a Tursi Lorella Fontana e uno di Francesca Corso, consigliera, sullo stesso tema.