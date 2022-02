Dehors gratis fino al 2022 a Genova, M5s: "Bucci ha messo in pratica la nostra proposta" - Genova 24

Genova. “Come volevasi dimostrare: in primissima battuta, questa maggioranza lavora secondo gli ingranaggi di una campagna elettorale che va avanti dal 2017. In seconda battuta, e solo in seconda battuta, le reali esigenze dei genovesi. Martedì scorso, come M5S avevamo depositato un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la Giunta ad attivare tutte le possibili azioni al fine di prorogare almeno fino al mese di giugno la concessione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico al fine di supportare tutte le attività del territorio. La stampella del sindaco, cioè la Lega, seguita poi a ruota da tutta la maggioranza, ha congelato l’ordine del giorno. Incomprensibile? Fino a ieri sera sì, ma poi…”.

Lo dichiarano i consiglieri comunale e municipale del M5S Stefano Giordano e Mirko Carissimo, che poi spiegano: “Ieri in serata, infatti, svelato l’arcano e confermati i nostri sospetti: li avevamo battuti sul tempo! Volevano insomma che su una buona idea (sollecitata in particolare dai portavoce delle delegazioni) dell’opposizione ci fosse il solo “timbro” dell’imperatore Bucci. Con l’ennesima mossa meschina, è stato così ulteriormente certificato lo svilimento di un’Aula ridotta a pezzi da un sindaco che grida con i deboli ma fugge dai confronti leali. Che dire: auspichiamo che il primo cittadino possa, da giugno, andare in barca a vela a tempo pieno, magari consolandosi con una nuova acquistata grazie al compenso di commissario che aveva detto avrebbe rifiutato”.

“Morale: come M5S avevamo proposto di prorogare la gratuità del suolo pubblico almeno fino al mese di giugno. Nella loro foga di fare meglio di noi, hanno allungato fino a fine anno. Bene. Lieti che una nostra proposta non solo sia stata infine accolta ma addirittura allungata fino a fine 2022. È per queste vittorie nell’interesse dei genovesi che noi lavoriamo tutti i giorni”, concludono all’unanimità i portavoce comunali e municipali del MoVimento 5 Stelle.