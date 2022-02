Da Fdi a Toti, centrodestra attorno a un tavolo senza assenti: incontro con Bucci per confermare il sostegno alle comunali - Genova 24

Genova. Era fortemente voluta da Marco Bucci, attuale sindaco di Genova e ricandidato per il bis, la riunione alla quale nel pomeriggio hanno partecipato Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Noi Con l’Italia, Udc e il presidente della Regione Toti: erano tutti presenti oggi i referenti dei partiti che sosteranno Bucci per la corsa elettorale delle comunali.

Al tavolo, per la precisione, il coordinatore regionale della Lega Edoardo Rixi, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Antonio Oppicelli, il coordinatore regionale Udc Umberto Calcagno, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in rappresentanza di Noi con l’Italia e Toti per la lista che porterà il suo nome a Genova.

“Tutte le forze politiche hanno condiviso nuovamente l’esigenza di proseguire insieme una esperienza amministrativa che ha ottenuto straordinari risultati in questi cinque anni pur costellati da drammatiche emergenze, dal crollo del ponte Morandi al Covid”, si legge in una nota unitaria del centrodestra.

Una prova di unità dopo la “crisi”, soprattutto a livello nazionale, delle scorse settimane, tra centro e destra. Giorni fa, prima che l’alleanza tornasse a compattarsi anche sulla scelta del candidato alla Spezia (conferma per Peracchini) il centrodestra si era riunito attorno a un tavolo ma senza Toti. All’incontro di questa sera non si sarebbe discusso, se non informalmente, delle comunali a Chiavari e a Cairo Montenotte.

“Tutte le forze politiche hanno concordato di valutare con il sindaco Bucci il perimetro dell’alleanza che lo sostiene, con il possibile sostegno di nuove energie che volessero eventualmente aggiungersi all’esperienza amministrativa, senza ovviamente snaturarne in alcun modo i progetti politici”, si legge ancora con un riferimento non troppo velato alle forze come Azione, che già si è detta disponibile a dare un’indicazione di voto su Bucci ma senza mettere il simbolo sulla scheda, o di Italia Viva.

Nei prossimi giorni i partiti torneranno a riunirsi per condividere i principali progetti per i cinque anni futuri, da quelli legati al Pnrr alle grandi opere.