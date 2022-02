Crisi Ucraina, sabato a Genova pacifisti in piazza contro la guerra - Genova 24

Genova. Profondamente preoccupate per l’aggravarsi della crisi ucraina, alcune associazioni pacifiste genovesi lanciano un’iniziativa per questo sabato 26 febbraio.

Tra loro ci sono la comunità di San Benedetto al Porto, l’Arci, i pacifisti che danno vita ogni mercoledì all’ora del silenzio per la pace ed Emergency.

Le associazioni hanno deciso di mobilitarsi a partire da un testo proposto da peacelink che spiega: “La crisi in Ucraina e le tensioni fra Russia e Nato rischiano di sfociare in una guerra dagli esiti imprevedibili, che potrebbe degenerare in un confronto nucleare – si legge – Contro l’escalation militare è importante mobilitarsi perché l’Italia e l’ONU svolgano un ruolo di distensione in questo difficile momento”. Da cui la scelta di sostenere le iniziative di pace che facciano sentire la voce di chi ripudia la guerra, così come recita l’articolo 11 della Costituzione Italiana.

L’appuntamento per il presidio è alle 16.30 in largo Pertini.