Crescita "a ostacoli", Omicron e caro energia frenano l'economia genovese: "Speriamo nell'effetto Pnrr" - Genova 24

Genova. Gli effetti della variante Omicron del Covid-19 che hanno bloccato investimenti e spostamenti, ma anche una vera e propria impennata dei prezzi dell’energia (+572% sul pre crisi), la relativa inflazione e una situazione simile nei Paesi europei che costituiscono il nostro sbocco per l’export: tutto questo ha determinato per la Liguria quella è stata definita “crescita a ostacoli” dal centro studi di Confindustria Genova.

Sono stati presentati oggi dal nuovo responsabile Giacomo Franceschini (che prende il posto di Guido Conforti, direttore Confindustria Genova) gli indicatori economici relativi al secondo semestre 2021 e i dati di previsione circa il primo semestre 2022. Alla presentazione è intervenuto anche il presidente degli indutriali genovesi Umberto Risso.

A Genova la ripresa continua, ma più attenuata rispetto all’inizio del 2021. In sostanza, il paragone con l’annus horribilis del Covid (2020) vede sempre dei segni “+” ma meno impattanti che dopo la prima e la seconda ondata.

“In sintesi abbiamo osservato ancora un’ulteriore espansione economica delle aziende genovesi – spiega Giacomo Franceschini – ma un minore dinamismo, c’è stata una decelerazione della crescita rispetto al primo semestre dell’anno dovuta alla presenza di alcuni rischi che si sono concretizzati e hanno penalizzato il percorso di crescita, quindi un secondo semestre in espansione ma con un outlook negativo“.

“Sembrerebbe una contraddizione – afferma Umberto Risso – ma non vorrei che questi dati seppur realistici si configurassero solo come negativi, guardiamo da dove siamo partiti, dall’Italia colpita dal Covid, adesso abbiamo la possibilità di crescere davvero attraverso le opportunità legate al Pnrr e alle riforme che potremmo attuare, credo che potremo davvero avere un pil in crescita”.

La produzione industriale cresce, spinta più dalla domanda interna che dall’export. Quest’ultimo rallenta per scarsità di input e per le strozzature nelle catene dei valori globali. In questo quadro, vanno meglio metalmeccanica, cantieristica e alimentari mentre soffrono maggiormente settori come carta, plastica, chimica che accusano i rincari delle materie prime su cui si basano.

La ripartenza dei servizi – sempre restando su Genova – è reale ma è stata smorzata nell’ultima parte del semestre. Negli ultimi sei mesi del 2021 le vendite hanno faticato. Anche il manifatturiero segue un ritmo molto simile che ha visto “un’interruzione di questo ritmo di crescita, pur reale, ma in maniera molto meno intensa rispetto a prima”, sottolinea i direttore del centro studi.

Da segnalare il movimento turistico che ha registrato risultato tutto sommato soddisfacenti – la componente italiana ha raggiunto e superato i livelli del 2019 – ma deve ancora recuperare in arrivi e presenze di stranieri.

Continuano ad aumentare gli occupati, +1,4% nel secondo semestre 2021 rispetto al secondo semestre 2021. Si stanno raggiungendo i volumi di lavoro dipendente del pre-pandemia, anche se resta ancora da colmare il gap per il comparto dei lavoratori non dipendenti. Resta però una realtà problematica la mancanza di lavoratori disponibili in alcuni settori.

Per quanto riguarda il problema dei costi di materie prime ed energia, solo quando questi prezzi si raffredderanno daranno respiro alla produzione e ai consumi e quindi aiuteranno l’inflazione a tornare su valori accettabili. Per quanto riguarda le materie prime – soprattutto metalli e alimentari – si erano fatti sentire i rincari a giugno, poi il petrolio a novembre, ma ultimamente l’aumento anomalo del gas ha influito ulteriormente.