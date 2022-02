Covid, un passo verso la normalità: stop alle mascherine all'aperto. Oggi riaprono le discoteche - Genova 24

Genova. Dopo mesi di obbligo, oggi diventano operative le nuove disposizioni del governo, con l’allentamento di alcune restrizioni: stop alle mascherine all’aperto in tutto il paese, a prescindere dal colore della regione, e via libera alla riapertura delle discoteche.

Per quanto riguarda le mascherine non si tratta però di un liberi tutti: indossarle resterà obbligatorio nei luoghi pubblici al chiuso e sui mezzi di trasporto pubblico. Fino al 31 marzo 2022, si legge infatti nel decreto firmato nei giorni scorso, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”.

Inoltre “nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti“.

Ma oggi è una data attesa anche per un settore tra i più colpiti dalla restrizioni: le discoteche, che da stasera torneranno ad aprire in battenti, anche se con alcuni obblighi. Per entrare servirà il green pass rafforzato, vale a dire quello ottenuto da vaccinazione o guarigione, dentro sarà obbligatoria la mascherina, anche se non nella pista da ballo, e le capienze dovranno essere ridotte al 50%. I locale, inoltre, dovrà provvedere a regolari cambi d’aria in base all’affollamento all’interno delle sale.