Covid, sì alla quarta dose di vaccino per gli immunodepressi gravi: la Liguria è pronta - Genova 24

Genova. Dopo il via libera dell’Aifa alla quarta dose del vaccino anti Covid per i soggetti gravemente immunodepressi, sulla base anche in base a uno studio israeliano che conferma l’alta efficacia contro la malattia grave per i soggetti più fragili come i malati dializzati o oncologici, la Liguria si dichiara pronta a somministrare le dosi a questa particolare categoria di persone per cui la vaccinazione deve avvenire in condizioni di sicurezza.

“Regione Liguria è pronta a recepire le direttive del ministero della Salute dopo il via libera dalla Commissione tecnico scientifica e dell’Agenzia italiana del farmaco alla somministrazione della quarta dose ai soggetti gravemente immunodepressi”, ha annunciato il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

Al momento gli esperti precisano che la quarta dose per gli immunodepressi gravi non deve essere considerato il primo passo verso la booster doppia a tutta la popolazione. Già in passato dal comitato tecnico scientifico si è parlato, piuttosto di un richiamo annuale del vaccino ma ancora è tuto da valutare.

In Liguria, a proposito di booster, sono superate le 900mila (900.378) dosi richiamo somministrate- La copertura con terza dose sul totale delle persone che hanno effettuato la seconda da più di 4 mesi è del 82,99%.

Continuano anche le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni con 24.639 prenotati e 22.485 vaccinati. “Ricordo che in questa fascia d’età – conclude Toti – circa un quarto della platea (78.000 bambini) è guarita la malattia. Questo vuole dire che la metà della fascia 5-11 anni è già immunizzata”, afferma Toti.