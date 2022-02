Covid, Matteo Bassetti di nuovo sotto attacco dei no vax: "Un mix di ignoranza, terrapiattismo e violenza. La magistratura dia un segnale" - Genova 24

Genova. “Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte e continuo ad esserlo anche stamattina dell’ennesimo attacco telefonico e di messaggistica whatapp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no green pass”. Lo denuncia in un post su facebook il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti.

Il numero del primario infatti sarebbe stato nuovamente diffuso su qualche chat telegram gestita dai no vax. “In questo ultimo caso un agglomerato di ignoranza, terrapiattismo, volgarità, violenza e delinquenza” commenta Bassetti che rilancia l’appello alla Procura. “Credo che serva un segnale forte da parte della magistratura per far capire che lo Stato ci difende ed è dalla parte dei medici. Date un segnale. Sarebbe importante”

“Per fortuna, a parte questo vomitevole attacco, il Covid è sempre meno un problema ospedaliero e sanitario, anche qui al San Martino: nessun ricovero Covid nel weekend.

Non vedo l’ora di festeggiare più tardi San Valentino con la mia unica matrice di forza e di amore” conclude.

Bassetti aveva già denunciato diverse volte alla Digos le persecuzioni via telefono e via social. A fine novembre la digos aveva perquisito le abitazioni di una decina di stalker in tutta Italia, ma le denunce evidentemente non sono servite da deterrente.