Covid, Gagliardi (Coraggio Italia): "Bene l'ok del governo a modificare restrizioni per i turisti Ue" - Genova 24

Genova. “Il governo ha dato parere favorevole all’ordine del giorno a mia firma con il quale chiedevo di valutare modifiche alle restrizioni in ingresso nel nostro Paese a turisti provenienti dall’Unione Europa. Sono molto soddisfatta che l’odg sia stato accolto e che il Governo si sia impegnato a rivedere la normativa in vigore, dando un segnale di apertura importante”.

Così dichiara in una nota la deputata di Coraggio Italia Manuela Gagliardi.

“La grave crisi in cui versa il settore del turismo italiano, che ha visto più che dimezzare il suo volume di attività in seguito a questo provvedimento, va risolta facendo tornare al più presto i turisti stranieri in Italia. Era importante portare all’attenzione dell’esecutivo questa problematica, per trovare una soluzione, soprattutto alla luce della contrazione attuale dei contagi. Mi auguro quindi che entro poche settimane si possa aprire il Paese e far rivivere pienamente il settore turistico”. conclude.