Covid, 945 nuovi casi in Liguria: ancora quattro decessi e ricoveri praticamente stabili - Genova 24

Genova. Sono 945 i nuovi positivi in Liguria su 2000 tamponi molecolari e 7000 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. La situazione riguardo gli ospedalizzati rimane sostanzialmente stabile mentre si registrano altri 4 decessi.

In tutta la Liguria sono 718 i pazienti ricoverati (3 in più di ieri) di cui 33 in terapia intensiva (24 non vaccinati e 9 vaccinati). Al San Martino si contano 107 ricoverati (5 in terapia intensiva), al Galliera 126 (7 in terapia intensiva), al Gaslini 7 (1 in terapia intensiva), al Villa Scassi 125 (4 in terapia intensiva), a Sestri Levante 30, a Lavagna 9 (1 in terapia intensiva) e Rapallo 1 ricovero. In isolamento domiciliare 38.249 persone (2.410 in meno). Il bilancio delle vittime è salito a 4.940 da inizio emergenza.

I casi attualmente positivi sono 36.935 (cioè 1.314 in meno) con 2.253 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 577 sono in provincia di Genova, 229 nel Savonese, 88 nello Spezzino, 49 nell’Imperiese. In sorveglianza 8.817 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 5.493 dosi di vaccino. In tutto sono state somministrate 847.070 dosi booster.