Covid, 365 nuovi positivi in Liguria. Stabili i ricoveri e quattro nuovi decessi - Genova 24

Genova. Sono 365 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. Il dato si riferisce a 4.020 tamponi effettuati: 1.244 molecolari e 2.776 antigenici rapidi. Questi i numeri registrati dal bollettino odierno di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità.

Dei nuovi contagiati 226 sono residenti in provincia di Genova, 91 nel Savonese, 25 nello Spezzino, 23 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 2.721 soggetti. Al momento in Liguria ci sono 14.304 persone positive.

In tutta la regione gli ospedalizzati restano 370 ma si registrano ancora 4 decessi che portano il bilancio complessivo a 5.097 persone da inizio emergenza. Sul totale dei ricoveri 18 (-1) sono in terapia intensiva (6 non vaccinati, 12 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). In isolamento domiciliare invece 13.919 persone, ovvero 371 in meno). Il bilancio dei guariti certificati in 24h sale di 735 persone.

Sono state somministrate 1.840 dosi di vaccino nelle ultime 24 ore e 922.538 dosi booster in totale.