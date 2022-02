Covid, 300 insegnanti genovesi scrivono al governo: "La scuola è stanca, in due anni solo normative confuse" - Genova 24

Genova. Sono circa 300 i docenti della provincia di Genova riuniti nel collettivo InSegno – ma la protesta sta prendendo piede anche altrove – che hanno sottoscritto una lettera pubblica inviata al governo, in attesa delle ennesime modifiche alle normative sul tema della pandemia, per denunciare la situazione di caos e disagio vissuta nelle scuole. La pubblichiamo integralmente.

“Nel gennaio 2022, a quasi due anni dalla prima chiusura delle scuole a causa della pandemia e dall’ingresso della Dad nel campo educativo, la vita quotidiana e la didattica nelle scuole di ogni ordine e grado non solo non sono migliorate ma, al contrario, si trovano in un caos che genera profondo disagio e gravissime carenze educative e culturali.

Dopo quasi due anni di proclami e promesse, di false prese in carico dell’importanza dell’educazione e dell’istruzione, le ultime per bocca del ministro Bianchi e del presidente del consiglio Draghi, noi insegnanti testimoniamo che la didattica è stata messa in crisi irreversibilmente da una serie vergognosa di inadempienze e di normative confuse e discriminatorie che vanificano gli sforzi considerevoli fatti da chi lavora nella scuola e da studenti e famiglie per arginare gli effetti negativi della pandemia.

Il tempo non si è riavvolto, è andato avanti: non così la Scuola che, guidata dalla politica dell’emergenza, condotta a colpi di inutili e quasi sempre dannosi decreti ministeriali, non è stata attrezzata e curata come avrebbe dovuto, cioè con interventi semplici e chiari ma soprattutto necessari e urgenti.

Ad ora, su tutte, non è stata rivista la normativa che riguarda il numero massimo di alunni per classe, le quali rimangono sovraffollate, inadeguate a mantenere il distanziamento e a garantire una didattica di qualità, e non sono stati approntati nuovi spazi per le scuole, che rimangono carenti, asfittici e insicuri.

Mentre vediamo le nostre città diventare dei cantieri per sfruttare il bonus edilizio del 110%, le scuole non sono state ristrutturate e versano in condizioni precarie.

Inoltre, non è stato assunto nuovo personale se non tramite contratti vergognosi detti “Covid” che hanno previsto l’assunzione di docenti ad ottobre, per essere licenziati a dicembre e riassunti a gennaio e in carica fino a marzo. E dopo?

Le scuole, poi, sono piene di casse di mascherine chirurgiche, dichiarate ora poco utili, e vuote di mascherine FFP2, non fornite dal Ministero seppure imposte agli insegnanti e agli alunni delle classi dove si verificano dei contagi.

Dopo due anni, il tracciamento dei contagi rimane un mistero insoluto, e la sanità territoriale non è stata implementata.

Gli unici interventi sono stati di stampo burocratico, con normative continuamente modificate, spesso assurde, contradditorie, controproducenti e discriminatorie che impediscono ad alunni nella stragrande maggioranza minorenni, i quali non hanno completato il ciclo vaccinale (anche per mancanza di tempo o per scelta dei genitori) di entrare in aula, relegandoli alla didattica a distanza (DAD) che spesso non è nemmeno supportata da reti internet e dispositivi adeguati.

Dopo la pausa didattica natalizia, a seguito del nuovo decreto, le classi vengono dichiarate prima in didattica mista (alcuni studenti in presenza altri collegati da casa) o in quarantena (tutti connessi da casa) a qualsiasi ora del giorno e della notte, presupponendo che genitori, alunni e docenti leggano le comunicazioni e siano in grado di attrezzarsi per far fronte a una didattica in frantumi, precarizzata ed umiliata, con il risultato di acuire ancor di più le differenze di classe tra gli studenti e rendendo sempre più manifesti i privilegi di pochi, a fronte delle difficoltà dei più.

Tutta la responsabilità è scaricata sui lavoratori della scuola che, sottostimati, sottopagati, sottoposti a carichi e ritmi inconciliabili con le situazioni familiari e personali sempre più complesse per la mancanza dei servizi, sono costretti a fornire, nonostante gli sforzi, un servizio scadente, che di fatto va a ledere il diritto allo studio sancito dalla Costituzione.

Sappiamo cosa si sarebbe dovuto fare e anche come. Lo abbiamo scritto, portato in piazza, comunicato alle istituzioni preposte che si sono dimostrate sorde e sempre più lontane dai reali bisogni delle persone. Sappiamo che niente è stato fatto in nome della politica dell’emergenza, che sceglie di non investire soldi nei servizi pubblici e nei beni comuni.

I soldi ci sono, ma le scelte politiche prioritarie sembrano essere altre.

È davvero la società che vogliamo quella che non investe nella salute e nella scuola pubbliche?”