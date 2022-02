Covid, 1268 nuovi casi ma il contagio continua a calare. Sono oltre 900mila i liguri con dose booster - Genova 24

Genova. Sono 1.268 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.213 tamponi molecolari e 10.607 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Continua il calo degli ospedalizzati e dei positivi, mentre si registrano altri 4 decessi che portano il bilancio delle vittime a 5.053 da inizio emergenza.

In tutta la Liguria sono 493 i pazienti ricoverati (19 in meno rispetto a ieri) di cui 25 in terapia intensiva (13 non vaccinati e 12 vaccinati). Al San Martino si contano 65 ricoverati (5 in terapia intensiva), al Galliera 83 (6 in terapia intensiva), al Gaslini 10, al Villa Scassi 93 (5 in terapia intensiva), a Sestri Levante 22, a Lavagna 7. In isolamento domiciliare 17.937 persone (972 in meno).

Attualmente in Liguria ci sono 18.441 persone positive (992 in meno rispetto a ieri) con 2.256 nuovi guariti. Tra i nuovi positivi 742 sono residenti in provincia di Genova, 197 nel Savonese, 164 nell’Imperiese, 157 nello Spezzino. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 8 In sorveglianza attiva 4.093 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 5.156 dosi di vaccino. Sono 900.773 le persone immunizzate con la dose booster.