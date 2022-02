Corso Gastaldi, tamponamento tra bus Amt e navetta studenti: sei ragazzi feriti - Genova 24

Genova. Incidente tra un autobus Amt della linea 44 e una navetta studenti nel primo pomeriggio in corso Gastaldi, all’altezza del semaforo vicino alla Casa dello Studente.

Il tamponamento, nel quale sono rimasti feriti sei ragazzi, tutti passeggeri dei due bus, secondo le prime ricostruzioni sarebbe dovuto a un malfunzionamento del pullman Della Penna, uno dei mezzi privati utilizzati in periodo Covid a complemento del servizio di trasporto pubblico per i giovani delle scuole superiori.

Al momento del tamponamento sul pullman non c’era il conducente, sceso a terra per un guasto. Forse per un difetto ai freni o per motivi ancora da chiarire il mezzo ha iniziato a marciare all’indietro. Il conducente dell’autobus Amt, resosi conto di quanto stava accadendo, ha provato a sterzare togliendosi dalla traiettoria del pullman ma non ha fatto in tempo.

Sei ragazzi sono rimasti feriti nello scontro. Secondo quanto raccontato dal 118, si trovavano a bordo di entrambi gli autobus. Le loro condizioni non sono gravi, per alcuni solo qualche graffio e tanto spavento ma per altri è stato necessario il trasporto al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Martino per accertamenti.

Sul posto, oltre ai soccorsi la polizia locale che si sta occupando dei rilievi. Problemi al traffico nella zona.