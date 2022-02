Coronavirus, in Liguria tutti i parametri sono in calo ma si registrano ancora 11 morti - Genova 24

Genova. Sono 1.755 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.044 test molecolari e 12.645 tamponi antigenici rapidi processati. Calano i positivi attuali e gli ospedalizzati, ma si registrano ancora 11 morti per un totale di 4.994 vittime da inizio emergenza.

In tutta la regione sono 662 i pazienti ricoverati (17 in meno) di cui 29 in terapia intensiva (22 non vaccinati e 7 vaccinati). Al San Martino ci sono 101 ricoverati (di cui 3 in terapia intensiva), al Galliera 107 (6 in terapia intensiva), al Gaslini 14 (1 in terapia intensiva), al Villa Scassi 114 (6 in terapia intensiva), 29 a Sestri Levante, 4 a Lavagna (1 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 28.073 persone (1.815 in meno)

Gli attuali positivi sono 28.746 (1.828 in meno) con 3.572 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 956 sono in provincia di Genova, 336 nel Savonese, 264 nell’Imperiese, 196 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 6.979 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.823 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 870.546.