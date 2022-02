Coronavirus, in Liguria positivi in calo ma tornano a salire gli ospedalizzati (21 in più) - Genova 24

Genova. Sono 543 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.519 tamponi molecolari e 3.854 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Ancora in calo i positivi ma si osserva una risalita degli ospedalizzati dovuta probabilmente al rallentamento delle dimissioni nel fine settimana. Si registra un decesso che fa alzare il bilancio a 5.002 vittime dall’inizio della pandemia.

In tutta la Liguria sono ricoverati 619 pazienti positivi (21 in più rispetto a ieri) di cui 24 in terapia intensiva (16 non vaccinati e 8 vaccinati). In provincia di Genova si contano 82 ricoverati al San Martino (2 in terapia intensiva), 115 al Galliera (4 in terapia intensiva), 15 al Gaslini, 112 al Villa Scassi (6 in terapia intensiva), 24 a Sestri Levante, 4 a Lavagna (1 in terapia intensiva), 1 a Rapallo. In isolamento domiciliare 23.746 persone (866 in meno).

Gli attuali positivi scendono a 24.377 in tutta la Liguria (839 in meno) con 1.381 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 323 sono residenti in provincia di Genova, 139 nel Savonese, 48 nello Spezzino, 33 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 5.710 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 3.324 dosi di vaccino. Le dosi booster somministrate sono 880.341 in tutto.