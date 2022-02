Coronavirus, in Liguria numeri in picchiata: mille positivi in meno, ricoverati verso quota 500 - Genova 24

Genova. Sono 1.375 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.460 tamponi molecolari e 9.676 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Continua il calo degli ospedalizzati e dei positivi, mentre si registrano altri 6 decessi che portano il bilancio delle vittime a 5.049 da inizio emergenza.

In tutta la Liguria sono 512 i pazienti ricoverati (18 in meno rispetto a ieri) di cui 26 in terapia intensiva (15 non vaccinati e 11 vaccinati). Al San Martino si contano 67 ricoverati (4 in terapia intensiva), al Galliera 85 (6 in terapia intensiva), al Gaslini 11, al Villa Scassi 98 (6 in terapia intensiva), a Sestri Levante 21, a Lavagna 9 (1 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 18.909 persone (1.037 in meno).

Attualmente in Liguria ci sono 19.433 persone positive (1.058 in meno rispetto a ieri) con 2.427 nuovi guariti. Tra i nuovi positivi 705 sono residenti in provincia di Genova, 246 nel Savonese, 240 nell’Imperiese, 184 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 4.200 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4.809 dosi di vaccino. Sono 896.821 le persone immunizzate con la dose booster.