Coronavirus, in Liguria continuano a scendere ospedalizzati e positivi - Genova 24

Genova. Sono 1.925 i nuovi positivi in Liguria su 3.790 tamponi molecolari e 13.938 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Continua la discesa degli ospedalizzati e dei casi attualmente positivi e si registrano altri 4 decessi.

In tutta la Liguria sono 715 i pazienti ricoverati (7 in meno) di cui 33 in terapia intensiva (26 non vaccinati e 7 vaccinati). Al San Martino si contano 104 ricoverati (5 in terapia intensiva), al Galliera 121 (7 in terapia intensiva), al Gaslini 11 (1 in terapia intensiva), al Villa Scassi 132 (6 in terapia intensiva), a Sestri Levante 31, a Lavagna 6 (1 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 38.249 persone (2.410 in meno). Il bilancio delle vittime è salito a 4.940 da inizio emergenza.

I casi attualmente positivi sono 38.970 (cioè 2.422 in meno) con 4.343 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 991 sono in provincia di Genova, 355 nel Savonese, 299 nello Spezzino, 277 nell’Imperiese. In sorveglianza 9.535 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4.367 dosi di vaccino. In tutto sono state somministrate 842.753 dosi booster.