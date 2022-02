Coronavirus, in Liguria calano ancora ricoveri e positivi ma si registrano 12 morti - Genova 24

Genova. Sono 3.129 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.834 tamponi molecolari e 29.422 test antigenici rapidi processati. Sono i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Cala ancora il numero degli ospedalizzati e dei positivi ma si registrano ancora 12 decessi.

In tutta la regione si contano 722 ospedalizzati (5 in meno) di cui 31 in terapia intensiva (di questi 22 non vaccinati e 9 vaccinati). Al San Martino 1o1 ricoverati (5 in terapia intensiva), al Galliera 123 (6 in terapia intensiva), al Gaslini 7 (1 in terapia intensiva), al Villa Scassi 140 (7 in terapia intensiva), a Sestri Levante 31, a Lavagna 6. In isolamento domiciliare 44.073 persone (2.744 in meno). Il bilancio delle vittime sale a 4.932.

I casi positivi sono 44.815 in tutta la Liguria (2.761 in meno con 5.878 nuovi guariti). Dei nuovi contagi 1.947 sono in provincia di Genova, 539 nel Savonese, 336 nell’Imperiese, 298 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 9.534 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 11.449 dosi di vaccino. In tutto sono 830.677 le dosi booster somministrate.