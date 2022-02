Coronavirus: in Liguria 774 nuovi contagi, continuano a calare ospedalizzati e positivi - Genova 24

Genova. Sono 774 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.316 tamponi molecolari e 4.947 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Cala ancora il numero degli ospedalizzati e si registrano altri 3 decessi per un totale di 5.093 morti da inizio emergenza.

In tutta la Liguria si contano 370 ospedalizzati (uno in meno rispetto a ieri) di cui 19 in terapia intensiva (7 non vaccinati, 12 vaccinati). In particolare ci sono 62 pazienti al San Martino (5 in terapia intensiva), 72 al Galliera (4 in terapia intensiva), 5 al Gaslini, 61 al Villa Scassi (4 in terapia intensiva), 17 a Sestri Levante, 5 a Lavagna. In isolamento domiciliare 14.290 persone (472 in meno).

Attualmente in Liguria ci sono 14.678 persone positive, 472 in meno di ieri con 1.243 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 472 sono residenti in provincia di Genova, 124 nello Spezzino, 107 nel Savonese, 68 nell’Imperiese, 3 fuori regione. In sorveglianza attiva 2.999 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.446 dosi di vaccino in Liguria. Immunizzate con dose booster 921.095 persone in totale.