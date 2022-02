Coronavirus, in Liguria 1.177 nuovi contagi ma gli ospedali continuano a svuotarsi - Genova 24

Genova. Sono 1.177 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.752 tamponi molecolari e 8.195 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Continua la rapida discesa degli ospedalizzati e dei positivi, mentre altri 8 deceduti si aggiungono al bilancio delle vittime che sale così a 5.076 dall’inizio dell’emergenza.

In tutta la Liguria sono 446 i pazienti positivi ricoverati (36 in meno rispetto a ieri) di cui 23 in terapia intensiva (12 non vaccinati e 11 vaccinati). In particolare se ne registrano 55 al San Martino (4 in terapia intensiva), 80 al Galliera (5 in terapia intensiva), 6 al Gaslini, 92 al Villa Scassi (5 in terapia intensiva), 21 a Sestri Levante, 4 a Lavagna. In isolamento domiciliare 15.754 persone, 330 in meno.

Attualmente in Liguria ci sono 16.212 persone positive, 367 in meno rispetto a ieri con 1.536 nuovi guariti. Tra i nuovi positivi 661 sono residenti in provincia di Genova, 185 nel Savonese, 184 nello Spezzino, 141 nell’Imperiese, 6 fuori Liguria. In sorveglianza attiva 3.376 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4.378 dosi di vaccino. Con la dose booster sono state immunizzate ad oggi 910.717 persone.