Coronavirus, i guariti sono il doppio dei contagiati: 2478 nuovi casi e ricoveri stabili - Genova 24

Genova. Sono 2478 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 18506 tamponi antigenici e 4206 tamponi molecolari processati, per un totale di 22712.

Dei nuovi positivi 1316 riguardano la provincia di Genova (1051 in Asl 3 e 265 in Asl 4), 531 l’Asl 2 Savonese, 353 l’Asl 1 imperiese e 259 l’Asl 5 spezzina. Sono 19 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

Stabili i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 722, come ieri, di cui 31 in terapia intensiva. Qui 24 pazienti non sono vaccinati e 7 sono vaccinati.

Sono quattro i morti registrati dal bollettino di oggi. La persona più giovane aveva 58 anni ed era un uomo ricoverato all’ospedale di Sanremo.

Con 5897 guariti certificati da tampone negativo in Liguria e 41392 casi di Coronavirus attivi, in calo. 40659 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 3414 meno di ieri. 9482 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 11621 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni leggermente in calo rispetto alle settimane precedenti ma che ha visto, negli ultimi giorni, la somministrazione di circa 1000 nuove dosi al giorno.