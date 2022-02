Coronavirus, dati ancora in calo: la Liguria scende sotto quota 400 ospedalizzati - Genova 24

Genova. Sono 1.137 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.809 tamponi molecolari e 8.891 test antigenici rapidi: sono i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Gli ospedalizzati scendono sotto quota 400 ma si registrano ancora 7 decessi che portano il bilancio complessivo a 5.086 da inizio emergenza.

In tutta la Liguria sono 393 i pazienti positivi ricoverati, 26 in meno rispetto a ieri: sul totale 24 sono in terapia intensiva (12 non vaccinati e 12 vaccinati). Al San Martino si registrano 49 pazienti (5 in terapia intensiva), 79 al Galliera (5 in terapia intensiva), 5 al Gaslini, 65 al Villa Scassi (5 in terapia intensiva), 20 a Sestri Levante, 4 a Lavagna. In isolamento domiciliare 15.222 persone (465 in meno).

Al momento in Liguria ci sono 15.630 persone positive (493 in meno). Dei nuovi contagiati 585 sono residenti in provincia di Genova, 240 nello Spezzino, 189 nel Savonese, 115 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 3.164 soggetti.

Sono state somministrate 3.903 dosi di vaccino nelle ultime 24 ore e 916.859 dosi booster in totale.