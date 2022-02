Coronavirus, calano ancora nuovi casi e ricoveri in Liguria ma ci sono 17 morti - Genova 24

Genova. Sono 1.851 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.958 tamponi molecolari e 14.761 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Nuovo importante calo dei ricoveri (-30) ma ci sono 17 decessi registrati, avvenuti negli ultimi tre giorni. Il più giovane è un 71 enne morto all’ospedale San Paolo di Savona.

In tutta la Liguria sono ricoverati 589

pazienti positivi (30 in meno rispetto a ieri) di cui 28 in terapia intensiva (4 più di ieri di cui 16 non vaccinati e 12 vaccinati). In provincia di Genova si contano 74 ricoverati al San Martino (2 in terapia intensiva), 111 al Galliera (5 in terapia intensiva), 13 al Gaslini, 109 al Villa Scassi (8 in terapia intensiva), 26 a Sestri Levante, 4 a Lavagna (1 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 21591 persone (2155 in meno).

Gli attuali positivi scendono a 22187 in tutta la Liguria (2190 in meno) con 4024 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 1042 sono residenti in provincia di Genova, 261 nel Savonese, 249 nello Spezzino, 289 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 5687 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.135 dosi di vaccino. Le dosi booster somministrate sono 884.997 in tutto.